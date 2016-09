Novo cardápio do Bistrô Porto Alegre ganha jantar harmonizado com Concha Y Toro

O Bistrô Porto Alegre recebe na próxima semana, nos dias 22 e 23 de setembro, um jantar harmonizado com rótulos da vinícola chilena Concha Y Toro. No cardápio, recebem destaque quatro pratos do recém-lançado menu do restaurante do Sheraton Porto Alegre, e que celebra o aniversário de 15 anos do hotel.

Na entrada, a cobb salad, com frango defumado, abacate e gorgonzola, chega à mesa acompanhada do espumante Sparkling Concha Y Toro. O primeiro prato traz uma massa carbonara com salmão e é harmonizado com o Marques de Casa Concha Chardonnay. Após o sorbet de malbec, é servido um welligton descontruído com cogumelos ao lado do rótulo Marques da Casa Concha Cabernet Sauvignon. Para encerrar a noite, trouxinhas de banana caramelada com zabaione de rum e uma taça de espumante.

O jantar harmonizado acontece a partir das 19h, com valor de R$ 149,00 + 10% por pessoa, incluindo as bebidas. Reservas podem ser realizadas pelo emailportoalegrebistro@sheraton.com ou através do telefone (51) 2121.6060. Como cortesia, os clientes do restaurante isenção de três horas de estacionamento.

