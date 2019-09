Novo celular chinês é o mais poderoso do mundo

A fabricante chinesa OnePlus anunciou o OnePlus 7T, celular premium que roda Android 10 e chega com a promessa de ser um dos mais poderosos do mundo. A ficha técnica traz o processador Snapdragon 855 Plus, o mais potente da Qualcomm na atualidade. Ele também oferece outras especificações de ponta herdadas do OnePlus 7 Pro, modelo lançado em maio junto com o OnePlus 7. Os destaques incluem tela de 90 Hz, sensor de impressões digitais sob a tela e câmera tripla na traseira.

O lançamento começará a ser vendido nos Estados Unidos nas cores cinza e azul a partir do dia 18 de outubro com preço de 599 dólares, pouco menos de 2.500 reais na conversão pelo câmbio atual. Não há previsão de lançamento do telefone no Brasil.

O smartphone traz painel OLED de 6,55 polegadas com resolução Full HD e notch para abrigar a câmera frontal, deixando o design mais parecido com a versão regular do OnePlus 7 lançada no primeiro semestre. Ainda assim, são esperados alguns dos mesmos atributos que renderam elogios dos especialistas em tela do mercado, como brilho de 1.000 nits, alta taxa de atualização e suporte a HDR nos padrões HDR10 e HDR10+.

A velocidade do display ajuda a dar uma sensação de agilidade no dia a dia. A ficha técnica potente ajuda: além do melhor processador da Qualcomm, o celular traz memória RAM de 8 GB e armazenamento de 128 GB no padrão UFS 3.0. O mercado chinês terá ainda uma variante com 256 GB. Ao contrário de grande parte dos smartphones Android, o OnePlus 7T não aceita expansão com uso de cartão de memória.

O telefone também promete rapidez no carregamento com a tecnologia Warp Charge 30T, capaz de reabastecer a bateria de 3.800 mAh de 0 a 100% em apenas uma hora. Por outro lado, não há compatibilidade com recarga sem fio como modelos premium de outras fabricantes, como o iPhone 11, Galaxy S10 e o Mi 9 Pro 5G, da Xiaomi.

O conjunto de câmeras inclui um sensor principal de 48 megapixels que combina quatro pixels em um para gerar fotos de 12 megapixels bem detalhadas; um de 16 megapixels com lente ultra wide e outra de 12 megapixels que permite aplicar zoom óptico de 2x. Na frente, o aparelho traz câmera de 16 megapixels para selfies.

