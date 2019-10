Novo celular do Google, Pixel 4 tem sensor de controle por gestos sem tocar na tela

O Google anunciou o Pixel 4, junto de seu irmão maior com nome de Pixel 4 XL, e eles são exatamente idênticos aos vazamentos recentes. Os aparelhos têm duas câmeras na parte traseira, são os primeiros smartphones com um radar de movimentos, e fazem fotos noturnas ainda melhores que a geração anterior.

Mesmo que com uma câmera extra e truques debaixo do capô, o que chama atenção nos dois smartphones Pixel 4 é o radar que detecta movimentos. Ele nasceu com nome de Projeto Soli e seu sensor foi diminuindo de tamanho até poder ser inserido na parte superior do smartphone.

Ele é utilizado para adicionar controles por gestos que podem pausar uma música ou colocar o toque de uma ligação no modo silencioso, além de reconhecer quando a mão do usuário está chegando e ativar o reconhecimento facial de forma mais rápida. É possível até mesmo diminuir o barulho do despertador, quando o Pixel 4 detecta que a mão está chegando para pegar o celular.

Diferente do G8S ThinQ, que utiliza a câmera frontal para reconhecer os gestos, o radar do Pixel 4 faz a tarefa consumindo menos energia e com maior precisão.

Google Pixel 4 tem duas lentes em vez de uma

Os aparelhos da linha Pixel sempre trouxeram a solução do mundo de múltiplas câmeras em apenas uma lente – e de forma bastante satisfatória. No Pixel 4 e no Pixel 4 XL, a gigante das buscas aceitou que zoom óptico pode ser interessante e colocou uma lente extra, que aproxima o objeto em duas vezes.

O sensor principal é de 12,2 megapixels, com lente de abertura f/1,7 e o sensor secundário é de 16 megapixels, com abertura de f/2,4 e lente telefoto. O Google diz que utiliza uma espécie de “super resolução” com zoom ótico e faz um híbrido, que nada mais é do que interpolação de imagem nos pixels esticados.

Mas, de verdade, a novidade é a melhoria do já bem falado modo noturno. Com o Pixel 4 é possível fazer fotografias do céu estrelado, ou então exibir a via láctea com detalhes. Além disso, o HDR+ ganhou ajustes finos para escolher entre áreas escuras ou mais claras, com prévia da foto em tempo real na tela do aparelho.

Por fim, o Google Assistente que vem embarcado nos dois lançamentos de hoje pode responder mais comandos localmente, sem enviar tudo para a nuvem.

Tela OLED de 90 Hz

A tela do Pixel 4 é uma OLED de 5,7 polegadas com resolução Full HD+, com 6,3 polegadas, resolução QHD+ (1440×3040 pixels) no Pixel 4 XL e ambas as versões contam com taxa de atualização em 90 Hz. O processador é um Snapdragon 855, com 6 GB de RAM e opções de 64 GB ou 128 GB de espaço interno, sem possibilidade de expansão com cartões de memória.

Nos dois modelos a câmera frontal é de 8 megapixels e abertura de f/2.0, com sensor de profundidade ToF para reconhecimento facial. O Android 10 já vem de fábrica e conta com três anos de atualizações de versão garantidas, além de correções segurança pelo mesmo período.

Quando e quanto?

A pré-venda do Pixel 4, assim como do Pixel 4 XL, começa hoje e o valor começa em US$ 799 e US$ 899 respectivamente. As entregas começam no dia 24 deste mês e não há previsão de lançamento no Brasil.

