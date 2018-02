Novo celular possui duas câmeras dianteiras que possibilitam tirar fotos de paisagens ou com várias pessoas juntas

A Multilaser resolveu que era hora de mostrar que tem fôlego para a concorrência atual de smartphones com tela infinita, ou bordas bem finas. O MS80 foi lançado nesta segunda-feira (5) em evento na capital paulista, mostrando que tem tela 18:9, corpo em metal e duas câmeras na parte da frente. Mais do que suficiente para chamar a atenção do mercado de smartphones fabricados por empresas brasileiras.

Em linhas bem finas, o MS80 pega carona no visual que lembra bastante o LG Q6, só que com mais requinte do que o concorrente sul-coreano. O modelo brasileiro conta com processador Snapdragon 430, opções de 3 GB e 4 GB de memória RAM, além de 32 GB ou 64 GB de armazenamento interno. A tela, seu maior chamariz, tem 5,7 polegadas e resolução de 1440 x 720 pixels, em proporção de 18:9.

Outro ponto que chama atenção é o conjunto de câmeras frontais, sendo uma de 20 megapixels e outra de 8 megapixels, prometendo ângulo aberto de 120 graus para mais pessoas na mesma selfie, além de efeito de fundo embaçado no modo retrato. O corpo é feito de uma mistura de metal e plástico, lembrando bastante o que a linha Galaxy J apresentou recentemente.

Ao que pôde ser notado no evento de lançamento, a Multilaser fez bom trabalho ao deixar o Android 7 Nougat quase que limpo. Não estão presentes alterações profundas no sistema, dando a impressão de que você tem um Android One nas mãos — mas não é.

Deixe seu comentário: