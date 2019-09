Novo Chevrolet Onix 2020 é lançado no Brasil

Após muito tempo de espera, a General Motors lança a nova geração do carro mais vendido no Brasil começando pela sua versão sedã, batizada de Onix Plus, que agora assume a mesmo nome da configuração hatch.

Maior e mais refinado, o Novo Onix traz para a categoria tecnologias capazes de se antecipar às necessidades do usuário. Sua conexão à internet de alta velocidade permite atualizar sistemas do veículo de forma remota, igual acontece com smartphones. Um novo aplicativo permite ao motorista consultar desde informações do computador de bordo até iniciar a climatização da cabine à distância. As rodas de liga-leve serão de 16 polegadas. Haverá ainda sistema start/stop, acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular, câmera de ré, chave presencial, sistema de monitoramento de pressão dos pneus e controle de velocidade de cruzeiro.

O Novo Onix Plus chega a partir de setembro, enquanto as entregadas do hatch se iniciam em novembro. Ambos contam com as opções de acabamento Onix, LT, LTZ e a inédita Premier, sinônimo de máxima sofisticação na gama Chevrolet. Cinco cores estão disponíveis: azul seeker, vermelho carmim, prata switchblade, branco summit e preto ouro negro.

Visual esportivo e sofisticado

O Novo Onix traz design completamente inédito e alinhado com a nova linguagem estética dos veículos globais da Chevrolet. É caracterizado por proporções marcantes e linhas atléticas que criam um visual contemporâneo, refinado e ao mesmo tempo dinâmico para a carroceria.

Tanto o hatch quanto o sedã carregam consigo características que permeou o design do Novo Onix, marcado pelo caráter esportivo e dinâmico ao mesmo tempo. Mas da coluna central para trás, cada um ganha personalidade própria, inclusive com dimensões distintas.

É perceptível que as medidas do Novo Onix estão maiores, principalmente na largura, distância entre-eixos e comprimento. No caso do sedã, esse incremento foi de 41mm, 72mm e 194mm, respectivamente. Mas a impressão é que o modelo ficou bem mais comprido que seus 4.476mm e mais largo que seus 1.746mm.

Na frente, aliás, destaca-se a nova grade ao estilo Dual-Port da Chevrolet, com a parte de baixo maior para otimizar a refrigeração do motor. A parte de cima, mais estreita, acompanha o contorno do conjunto óptico com a gravata dourada ao centro.

Equipamentos e itens de série

A linha Onix 2020 também chega com um salto enorme na lista de itens de série. Destaque para os seis airbags, equipamento que passa a ser padrão em todas as versões. Há também o carregador de celular por indução, tecnologia 4G WiFi e botão de partida – alguns destes itens já haviam sido revelados por Motor1.com.

No quesito segurança, o novo Onix topo de linha terá 6 airbags (2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina) e sistema Isofix e Top Tether, que permitem a fixação de cadeirinhas infantis.

O Onix na versão topo de linha virá equipado com motor 1.0 turbo de 116 cv e 16,8 kgfm. O câmbio será o automático de seis velocidades, mas pode ter opção manual em outras versões.

De acordo com o Inmetro, o Onix Plus Premier com câmbio automático faz 15,7 km/l na estrada e 12 km/l na cidade com gasolina. Com etanol, o sedã faz 10,9 km/l na estrada e 8,6 km/l na cidade.

Itens presentes em segmentos superiores também fazem parte os equipamentos do modelo, como o acendimento automático dos faróis, abertura das portas por aproximação e partida do motor por botão. Lanternas em LED, faróis de neblina e rodas de liga leve de 15″ também estão presentes.

Outros itens inéditos na linha são os controles de estabilidade e tração e o assistente de partida em rampas, o qual mantém o freio acionado por alguns segundos para uma arrancada segura em aclives.

Internet a bordo

Um dos diferenciais do novo Onix é a tecnologia de internet 4G WiFi a bordo, que estreou no Cruze 2020. O princípio é o mesmo, usando um cartão SIM dedicado fornecido pela Claro para que o carro tenha acesso a internet sem precisar rotear a conexão de um smartphone. O Onix recebeu antenas internas para garantir que terá sinal na maioria das situações.

Quem comprar o carro terá direito a três meses grátis ou 3GB de franquia, depois será necessário assinar um dos quatro planos oferecidos pela Claro: 2GB, 5GB, 10GB e 20GB. A Chevrolet divulgou apenas o preço inicial, de R$29,90.

O motor turbo mais econômico do país

Para elevar o patamar tecnológico do Onix sem mexer na relação custo-benefício foi estabelecido um programa de escala para diluir os custos de engenharia, manufatura e desenvolvimento de fornecedores. As especificações do produto, no entanto, foram customizadas para cada mercado.

A segunda geração do Onix chega como um motor inteiramente novo, de três cilindros, da família Ecotec, em duas configurações: 1.0 aspirado (até 82 cv/10,6 kgfm) e 1.0 com turbo (até 116 cv/16,8 kgfm).

O motor Ecotec 1.0 Flex Turbo da Chevrolet conta com as mais modernas tecnologias disponíveis, como bloco de alumínio, cabeçote com duplo comando variável de válvulas, coletor de escape integrado, bomba de óleo de duplo estágio de pressão variável, além de diversos conceitos inovadores ou até mesmo inéditos na categoria.

Várias destas tecnologias também contribuem para o menor consumo de combustível e posicionam o novo Onix Plus como o modelo turbo mais econômico do mercado, de acordo com dados do Inmetro. Os números com etanol são 12,2 km/l e 9,6 km/l, respectivamente. O modelo automático também é referência em economia.

Este novo conjunto mecânico foi projetado para ter maior durabilidade. Para isso, foram desenvolvidas diferentes soluções, como um tipo de injeção eletrônica com bicos aquecidos menos vulneráveis a oscilações de qualidade do combustível. A maior durabilidade reflete no menor custos das revisões fixas. Até 60 mil quilômetros, por exemplo, o valor está 8% menor em comparação com o modelo antecessor, enquanto que o tempo necessário para mão de obra caiu na ordem dos 16%. Além disso, o intervalo das revisões subiu de 5 mil para 10 mil quilômetros.

