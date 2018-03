Novo ciclo da gestão do Sindha seguirá com foco no trabalho junto ao poder público e entidades

Há quatro anos à frente da presidência do Sindha – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região, o empresário Henry Chmelnitsky assume um novo ciclo na gestão da entidade. Transparência, educação e representação política seguem sendo os pilares que nortearão os próximos anos do dirigente, que faz projeções para a categoria e para a promoção do turismo da Capital.

Em constante evolução, o sindicato está sempre em busca de ações que fortaleçam o setor e que os aproxime ainda mais dos sócios, seja por meio de capacitações ou de experiências adquiridas em eventos com profissionais do ramo que são reconhecidos nacional e internacionalmente como é o caso do Fórum de Hospedagem e Alimentação do Sindha. “Acreditamos que nossos associados e empresários do nosso segmento precisam estar prontos e cientes de toda a movimentação do mercado e da sociedade. Tivemos recentemente a modernização das leis trabalhistas, ocasionada pela Reforma, e que impacta direta e indiretamente as relações de trabalho”, destaca Chmelnitsky.

Além disso, o sindicato pretende focar ainda mais no trabalho em conjunto com os poderes municipais e estaduais, e com as entidades da sociedade civil organizada. “Vamos continuar reivindicando, junto ao poder público, melhorias para a cidade que resultem no fortalecimento da nossa categoria que já foi duramente prejudicada por essa recessão econômica que assolou o nosso país e estado. Com a cooperação de todos, não tenho dúvida que podemos reerguer a autoestima de Porto Alegre”, ressaltou o dirigente. O Sindha está envolvido com pautas importantes como a construção do Centro de Convenções, parcerias com outras instituições visando a qualificação e instrução em temas que envolvem o setor, entre outros.

Projetos como o curso de Extensão LAB, capacitação realizada pelo sindicato em parceria com a UFRGS, terão continuidade. “Um dos nossos pilares fundamentais é formar cidadãos mais conscientes de suas ações e responsabilidades”, afirmou Chmelnitsky. As aulas vão abordar questões de ética e cidadania na rotina de trabalho.

Recentemente o presidente esteve em dois eventos de grande representatividade no turismo mundial junto com a comitiva gaúcha composta pelo secretário estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, Victor Hugo, e o Diretor de Turismo do Estado, Abdon Barretto Filho. As 27 regiões turísticas com os 180 roteiros do segmento no Rio Grande do Sul, além do calendário de eventos nos municípios gaúchos foram apresentados em terras espanholas e portuguesas entre os meses de janeiro e março.

Balanço quatro primeiros anos de gestão

Nos primeiros anos de gestão, o Sindha se mostrou ativo no meio político lutando pelos direitos de seus representados, mas sempre pensando em melhorias para a cidade como um todo. O presidente construiu um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores e com a Prefeitura Municipal, sempre passando informações atualizadas e reivindicações do setor. Também auxiliou com dados estatísticos para que projetos que envolvam a categoria e melhorias para a cidade possam ser bem avaliados e mais assertivos na tomada de decisão.

