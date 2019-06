Novo comando no Tribunal da Lava-Jato

A presença do presidente em exercício da República, Hamilton Mourão, e do ministro da Justiça, Sérgio Moro, além dos governadores do Sul deu um peso institucional importante à posse do desembargador Victor Luiz dos Santos Laus em Porto Alegre ontem, na presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O TRF4 vem sendo chamado pela mídia nacional de Tribunal da Lava-Jato.

Municípios preveem economia de R$ 170 bi com Reforma da Previdência

O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o gaúcho Glademir Aroldi aumentou a pressão para a inclusão na reforma da Previdência. Ele fez chegar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma avaliação indicando que a inclusão dos municípios no texto, vai significar redução de despesas de R$ 41 bilhões em quatro anos e de R$ 170 bilhões em dez anos. “Vamos buscar um diálogo para encontrar alternativa para que os Estados e os Municípios participem dessa reforma. Isso é muito importante para o Brasil”, reforça o presidente da CNM.

Até 18 de julho, a votação da Reforma

A Reforma da Previdência voltou a tramitar com rapidez na Câmara. A nova previsão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é encerrar os trabalhos da Comissão Especial da Reforma da Previdência na semana que vem e levar a proposta para ser votada no plenário na semana seguinte. A expectativa é de votação antes do início do recesso parlamentar, em 18 de julho.

Liberação de armas na área rural

Foi importante a articulação do senador gaúcho Luis Carlos Heinze para a aprovação no Senado, do projeto que libera a posse de arma em toda a extensão de propriedades rurais. Antes, a permissão servia apenas para manter a arma exclusivamente dentro da propriedade rural. O texto agora segue para análise da Câmara dos Deputados. A proposta aprovada, de autoria do senador Marcos Rogério (DEM-RO).

Idade para aquisição de arma cai para 21 anos

Outro ponto importante aprovado no Senado: a redução de 25 para 21 anos na idade para um residente em área rural adquirir arma de uso permitido, desde que comprove a residência em área rural e apresente atestado de bons antecedentes.

Parceria para recuperar estradas

A parceria do governo do estado, firmada neste primeiro momento com 12 prefeituras municipais para recuperação de trechos de rodovias estaduais é o primeiro passo para novas investidas nesse modelo. Sem recursos, o Estado vai apostar ainda mais nesta modalidade. Os trabalhos contarão com acompanhamento técnico e fiscalização do Daer. O governo projeta obter, com esta parceria das prefeituras, uma economia de, pelo menos, R$ 50 milhões ao longo de um ano.

