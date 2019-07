Foi assinado nesta quarta (17) o novo contrato do governo do Estado com o Hospital de Caridade de Canguçu. O acordo prevê repasse anual de R$ 6,7 milhões para a entidade prestar serviços pelo Sistema Único de Saúde. Desse total, R$ 1,045 milhão são de recursos estaduais. O novo documento inclui um incentivo federal de R$ 154 mil mensais e mais parcela única de R$ 150 mil.

