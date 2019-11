Novo deslizamento reforça alerta de instabilidade no km 43 da ERS-122

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) reforça o alerta quanto à instabilidade das encostas às margens do km 43 da ERS-122, na Serra. Um novo deslizamento nesse trecho foi registrado durante a madrugada desta sexta-feira (15). O risco aos usuários já fora atestado em laudo técnico emitido na quinta-feira (14) por engenheiros civis e geotécnicos e um geólogo do Daer.

Em razão disso, o trânsito permanece interditado no local. O departamento segue monitorando a situação e avalia soluções que garantam a segurança necessária para a liberação do trânsito no trecho.