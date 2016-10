Engenheiro Rogério Uberti assume a diretoria-geral do Daer

O engenheiro Rogério Uberti é o novo diretor-geral do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem). Servidor de carreira com 36 anos de atuação na autarquia e atual diretor de operações rodoviárias, Uberti foi confirmado no cargo na quarta-feira (12) pelo secretário dos Transportes do RS, Pedro Westphalen. Ele substitui o engenheiro Ricardo Nunez.

Westphalen destacou que Uberti dará continuidade ao processo de reestruturação em andamento no Daer. Atualmente, uma empresa de consultoria contratada com recursos do Banco Mundial efetua amplo diagnóstico da autarquia, com a supervisão dos técnicos da secretaria.

Segundo o governo do Estado, ele terá a responsabilidade de dar andamento aos trabalhos desenvolvidos na autarquia, além de agilizar a execução dos projetos prioritários da área de infraestrutura, como os programas Cremas, Restauro e Acessos Municipais. Outro desafio será implantar o programa de pesagem nas rodovias.

