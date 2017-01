Novo EducaPoint promete revolucionar o ensino online no agronegócio brasileiro

O EducaPoint – plataforma de ensino à distância voltada ao agronegócio, pertencente à Rede AgriPoint – nasceu em 2000, ano em que a internet ainda era um território pouco explorado, e apenas empresas revolucionárias investiam nesse meio. Mesmo com todas as dificuldades do mundo virtual nesse período, em que não havia banda larga, a conexão era discada e o acesso limitado, Marcelo Pereira de Carvalho, fundador da AgriPoint, manteve sua visão empreendedora e acreditou no enorme potencial desse mercado.

Ao longo desses 17 anos de trabalho e dedicação, o EducaPoint, junto com parceiros renomados, contribuiu para o desenvolvimento do setor agropecuário, capacitando mais de 30 mil pessoas vindas do Brasil e de mais de 20 países, tendo oferecido mais de 500 cursos .

Ano após ano, o EducaPoint trabalha em inovações, para oferecer aos alunos conteúdo de qualidade, em um ambiente digital de fácil acesso e utilização. E o ano de 2017 não será diferente. Com o objetivo de revolucionar o ensino online no agronegócio, a plataforma dará um passo ainda maior. Após estudos e pesquisas sobre a forma como a “informação” é consumida atualmente – na qual o “vídeo” é o novo texto – os gestores de negócio decidiram transformar a plataforma em um sistema de estudo online por assinatura.

Para Maria Beatriz Ortolani, Gerente da área, a equipe está altamente capacitada e estruturada para essa nova demanda. “Frequentamos os eventos do setor de educação digital, estamos antenados nas necessidades do campo e ampliando cada vez mais nossa rede de contatos profissionais, para trazermos os melhores nomes para o EducaPoint”, afirma.

Além de flexibilidade e praticidade no acesso, o EducaPoint oferecerá centenas de cursos, com temas de alta relevância para o dia a dia de quem move este mercado. “Além de uma ampla variedade de temas técnicos, teremos também os Casos de Sucesso, em que são mostrados sistemas produtivos considerados referência no agronegócio, apresentados por seus gestores”, menciona Marlizi Marineli Moruzzi, Coordenadora de Contéudo do EducaPoint.

Moruzzi informa que os cursos apresentados nesse novo modelo de negócios são ainda mais didáticos. “A grande novidade é que incluímos em nosso portfólio aulas gravadas a campo, em que os instrutores demonstram na prática o uso de tecnologias, execução de procedimentos, avaliações visuais, entre outros aspectos que irão contribuir para um melhor aprendizado. Com vídeos mais dinâmicos e demonstrações práticas, os cursos do EducaPoint irão proporcionar uma ótima experiência aos alunos, otimizando o momento de estudo”, ressalta.

Todas essas novidades do EducaPoint poderão ser conferidas no dia 15 de fevereiro, no lançamento da nova plataforma. Nesta data, todos os inscritos terão a oportunidade de conhecer, experimentar e participar dos cursos disponíveis no novo site, gratuitamente.

