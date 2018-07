O novo governo da Turquia, liderado pelo presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, e formado nas eleições de 24 de junho, tomou posse nesta terça-feira (10) diante do Parlamento. O número de ministros foi reduzido de 26 para 16 e foi excluída a pasta dedicada às relações com a União Europeia, cujas competências passam ao Ministério de Relações Exteriores.

