Novo Galaxy vem aí: saiba o que esperar do poderoso S10 da Samsung

O primeiro celular poderoso e aguardado de 2019, entre as empresas que lançam aparelhos oficialmente no Brasil, está próximo de ser conhecido pelo público. Tradicionalmente lançado entre fevereiro e março, o Galaxy S10, top de linha da Samsung, já teve muitos detalhes revelados em supostos vazamentos. Por isso, já podemos ter uma ideia clara do que vem por aí no décimo aparelho de uma das mais famosas linhas de smartphones.

Dá para se animar com o dispositivo? Com certeza. Após um 2018 em que apresentou o Galaxy S9 e o Galaxy S9+ que pareciam “mais do mesmo”, a Samsung tenta dar uma renovada com um novo aparelho que deverá ter um design bem distinto para atrair os usuários. E a empresa precisa disso, já que vem patinando recentemente em vendas de celulares e sofre grande concorrência das chinesas.

Entre as principais novidades para a próxima edição do seu tradicional smartphone, está um design novo com um “furo” na tela e também um sensor de digital embutido dentro do display, recurso pedido há anos pelos usuários. Confira abaixo o que esperar do Galaxy S10.

“Furo na tela” é destaque no design

Já é quase certeza que teremos aparelhos com o chamado “furo na tela”. Este novo design pode ser a nova tendência da Samsung para suas telas infinitas e é chamado de “Infinity-O” pela companhia. No topo do dispositivo, há somente um “furo” para a câmera frontal do aparelho. É exatamente isso que mostra uma foto vazada por Evan Blass, conhecido por antecipar informações de celulares no Twitter, vista no topo da reportagem, além de uma imagem publicada no próprio site da Samsung e depois derrubada.

O resto da parte frontal do celular é tomado pelo display, o que aumenta bastante a proporção da tela. Esse novo design é a alternativa da Samsung, também já usada pela chinesa Huawei, ao entalhe popularizado pelo iPhone. Nos modelos anteriores da marca sul-coreana com tela infinita, havia uma pequena linha reta no topo e na parte de baixo do dispositivo.

Na traseira, é provável que o dispositivo siga com o design visto nos modelos anteriores. O corpo do aparelho em vidro permite o carregamento sem fios e a Samsung não deve abandonar essa característica dos seus tops de linha. Espere ainda mais cores nos novos aparelhos, podendo sair do básico visto em anos recentes (preto, prata, azul e roxo).

Finalmente sensor de digital na tela

Outra grande novidade do aparelho também estará na tela. A maioria dos rumores divulgados até agora dão conta de que o Galaxy S10 será o primeiro smartphone da Samsung com um sensor de digital ultrassônico embutido na tela do aparelho, que seria fornecido pela Qualcomm, segundo o ‘ETNews’.

Essa é uma pedida dos usuários desde o lançamento do S8 – na época, por causa da tela infinita e o fim do botão home, o sensor de digital foi para a traseira do dispositivo. . Isso é algo que o iPhone não tem (a Apple decidiu focar puramente no Face ID), mas que alguns modelos chineses já apresentaram.

Contudo, aparentemente o sensor não irá funcionar com protetores de tela – como as famosas películas. Essa informação veio do fabricantes de protetores Armadillotek, que diz ter testado alguns aparelhos. Outros dispositivos com sensores de digital na tela funcionam com protetores, mas as tecnologias supostamente não são tão rápidas e seguras quanto à que a Samsung irá apresentar.

É possível ainda que o celular tenha um scanner facial 3D para se aproximar do iPhone, de acordo com uma notícia publicada pelo ‘The Investor’ – a Samsung teria feito parceria com a empresa de câmera 3D Mantis para colocar essa opção no S10.

Três versões com diferenças na tela, câmeras e 5G

Tudo indica que teremos três aparelhos diferentes da linha S neste ano, ao contrário dos dois lançados nos últimos três anos – há quem fale até em quatro aparelhos diferentes. Será um modelo mais barato, outro aparelho em uma versão normal e um extra turbinado, de acordo com o Business Insider.

A versão mais barata teria uma tela de 5,8 polegadas e poderia ser chamado S10 Lite ou S10 E – um dos boatos aponta que essa versão não teria o sensor de digital na tela. Já a versão normal do Galaxy S10 promete uma tela de 6,1 polegadas, enquanto que o Galaxy S10+ teria 6,4 polegadas. Uma quarta versão, de 6,7 polegadas de tela, é especulada.

Bateria com nova funcionalidade

Pouco se sabe ainda da bateria do Galaxy S10. No entanto, parece que o dispositivo da Samsung ganhará uma funcionalidade interessante: ele será capaz de, sem auxílio de fios, carregar com a sua bateria outros dispositivos como relógios e fones de ouvido.

Desempenho forte e armazenamento gigante

O novo celular poderoso da Samsung não deverá decepcionar. O S10 contará com o Snapdragon 855, o mais poderoso processador da Qualcomm lançado recentemente – em alguns mercados, contudo, será usada uma versão correspondente do Exynos da Samsung. É provável que existam variações entre os diferentes modelos, mas a memória RAM dos dispositivos deverá ficar entre 6 GB e 8 GB.

