Novo golpe do WhatsApp promete um kit de beleza para o Dia da Mulher: as vítimas recebem mensagens com link para sites fraudulentos e podem ter que baixar aplicativos infectados

Um novo golpe do WhatsApp usa o Dia Internacional da Mulher, celebrado neste dia 8 de março, vem atraindo centenas vítimas. A falsa mensagem promete kits grátis de maquiagem que não existem. O alerta sobre a suposta promoção foi feito pela a fabricante de antivírus russa Kaspersky Lab.

Por meio do aplicativo, as pessoas são estimuladas a repassar a mensagem fraudulenta da oferta para o maior número possível de contatos, com a promessa de que, após esse compartilhamento, o kit será enviado. Antes, porém, devem responder a três questões.

Segundo a Kaspersky Lab, a página da promoção falsa tem vários banners de publicidade e, por meio deles, o golpe gera lucro aos criminosos. A empresa alerta, no entanto, que algumas pessoas são redirecionados para que instalem um aplicativo de caráter malicioso a partir de instruções contidas na página falsa.

Para ampliar o público-alvo e disseminar ainda mais o golpe, a mensagem destaca que homens também podem participar da promoção, a fim de presentear alguma mulher importante em sua vida.

“Criminosos brasileiros continuam usando o WhatsApp como vetor de ataques por causa de sua popularidade. O uso de um tema como o Dia Internacional das Mulheres demonstra que eles estão sempre adaptando os golpes para temas relevantes e que chamam a atenção das vítimas”, ressalta o analista sênior de segurança da Kasperksy Lab, Fabio Assolini.

Como sempre, a companhia de segurança reforça práticas básicas de segurança, como desconfiar de links recebidos prometendo coisa grátis, evitar clicar em links que chegam em emails suspeitos, usar sistemas de segurança em seus dispositivos e também evitar o uso das notificações do navegador em sites desconhecidos.

Patentes

A BlackBerry está processando o Facebook – dono dos aplicativos WhatsApp e Instagram – por violação de patente nos apps. A empresa canadense alega que as ferramentas teriam copiado as tecnologias do BlackBerry Messenger. Em processo protocolado na corte federal de Los Angeles, nos EUA, a BlackBerry diz que “os réus criaram aplicativos de mensagem que incorporam as inovações da BlackBerry, usando um número de ferramentas de segurança inovadora, interface de usuário e melhora de funcionalidade.”

SarahMcKinny, porta-voz da BlackBerry, é convicta: “Nós temos uma forte alegação de que o Facebook infringiu nossa propriedade intelectual”, crava. A executiva diz que, após vários anos de diálogo, agora é obrigação da empresa com seus acionistas de buscar medidas legais apropriadas.

O novo processo é parte da estratégia do presidente-executivo John Chen de buscar novos recursos para a companhia, que perdeu espaço no mercado de celulares com o avanço de smartphones de outras marcas. A companhia tem investido fortemente em software de segurança, além de sistemas para carros autônomos. O Facebook não é o primeiro alvo da Black Berry. No ano passado, a companhia entrou com ação contra a Nokia, Avaya e Qualcomm – nesta última, recebeu US$ 940 milhões.

O que diz o Facebook

Paul Grewal, vice-conselheiro geral do Facebook, afirma que o processo judicial da Blackberry infelizmente reflete o estado atual de seus negócios com mensagens. E promete brigar pelos direitos. “Depois de abandonar os esforços para inovação, a Blackberry agora busca taxar a inovação de outros. Pretendemos lutar”, disse.

