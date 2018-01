Um golpe do WhatsApp está fazendo novas vítimas. Desta vez, é oferecido um plano de saúde gratuito em nome da Unimed. A falsa promoção usa um método conhecido para enganar os usuários do aplicativo: um questionário disfarçado de pesquisa, seguido por um pedido por compartilhamento com amigos. O objetivo dos golpistas seria ganhar dinheiro com tráfego e instalações de apps ilegítimos.

