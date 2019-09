Em sua primeira reunião sem Matteo Salvini, o novo Conselho dos Ministros da Itália, presidido pelo premier Giuseppe Conte, revogou uma lei antimigrantes instituída por uma das regiões do Norte do país governadas pelo partido ultranacionalista Liga. A decisão mostra a disposição do novo governo italiano de comprar briga com a legenda de Salvini.

