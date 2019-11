Dezenas de milhares de pessoas, balançando bandeiras japonesas, aclamaram no domingo (10) o novo imperador do Japão, Naruhito, e a imperatriz Masako, que participaram de um desfile incomum em veículo conversível em Tóquio. O desfile estava previsto inicialmente para 22 de outubro mas foi adiado em respeito às vítimas do tufão Hagibis, que dias antes causou a morte de mais de 80 pessoas.