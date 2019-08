Novo impulso

A Medida Provisória da Liberdade Econômica, aprovada esta semana no Senado, demonstra que o governo teve a coragem inexistente nos anteriores. Começa agora o combate à burocracia que, por longas décadas, impôs limites ao desenvolvimento.

O Estado, além de ser mau administrador, torna-se autoritário quando controla a Economia. Tomara que estejamos no limiar de uma nova era.

Grande exemplo

O desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, recebeu ontem a Medalha do Mérito Farroupilha. Iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luís Augusto Lara. O homenageado lembrou a trajetória do avô, Carlos Thompson Flores, juiz por 50 anos, ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Magistrado que honrou as melhores tradições de dignidade do País.

Último encontro

Amanhã, serão assinalados os 65 anos do suicídio do presidente Getúlio Vargas. O barbeiro João Barbosa, a última pessoa a conversar com Vargas, deixou um depoimento:

“Entrei nos seus aposentos às 8h25min da manhã para fazer sua barba. O presidente perguntou o que eu queria. Eu respondi que estava às ordens para servi-lo. Ele pediu que eu saísse, porque precisa dormir um pouco. Achei estranho. Ele se deixava logo barbear, era o hábito. Tive um estranho pressentimento. Insisti e o presidente repetiu que o deixasse só. Saí dali e encontrei o major Hélio Dorneles no corredor. Manifestei-lhe a minha estranheza. Quando conversávamos, ouvi o estampido. Confirmara-se meu terrível pressentimento.”

Convém lembrar

Os atuais defensores das empresas estatais talvez não recordem: a partir de 1964, não foram criadas tendo por base princípios ideológicos, como a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, e a Petrobras em 1953. A intenção era fortalecer o regime militar que encontrou na tecnocracia um suporte.

Malas prontas

Ninguém ousa contrariar Lula. Por isso, Gleisi Hoffmann tem a permanência garantida na presidência nacional do PT por quanto tempo quiser. O projeto da deputada federal é percorrer todas as capitais. Só aguarda convite para vir a Porto Alegre.

Com roupa de amianto

Em meio às chamas provocadas pelo pedido de impeachment do prefeito Nelson Marchezan, o vereador Adeli Sell assumiu ontem a tarefa de bombeiro. Na tribuna, lançou jatos d’água e pediu que a Câmara se volte ao debate de questões vitais como a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, que está com atraso de 20 anos.

Antessala das tragédias

O adolescente que atacou alunos de uma escola de Charqueadas a golpes de machadinha, na quarta-feira, é resultado da geração da babá eletrônica. Desde criança, sem controle dos pais, apegam-se aos joguinhos eletrônicos em que há uma única regra: matar ou morrer. Trata-se um instrumento que reorienta a volta à barbárie. Depois, não conseguem discernir ficção da realidade.

Recuperação difícil

Levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que há 22 mil jovens internados em 461 instituições socioeducativas no país. Sócio, talvez. Educativas, dificilmente.

É o fim

Quem sobe em qualquer edifício da Avenida Mauá com mais de três andares assusta-se com a deterioração dos armazéns do cais. Vidros quebrados, portas caindo e telhas soltas. Em pouco tempo não vai sobrar nada. Enquanto isso, novos capítulos se sucedem com enredo que se prolonga há mais de 30 anos.

O que resta

Para os que acompanham as sessões do Senado e da Câmara dos Deputados, fica claro: a oposição pratica o esperneio desarticulado. Transita apenas entre o impropério e o desatino.

