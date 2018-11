Novo iPad Pro custa até 16 mil reais e é mais caro que um laptop

A Apple lançou nos Estados Unidos o novo iPad Pro, MacBook Air e Mac mini e divulgou os preços no Brasil. A data de lançamento dos produtos nas lojas ainda não foi divulgada.

O top de linha – com tela maior (12,9 polegadas) e memória de 1 terabite – chega a 15.599,00 reais, na opção com conexão wifi e com chip de celular.

O novo laptop da linha MacBook Air sai mais em conta, entre 11.999 reais e 10.399 reais. A capacidade de armazenamento também é menor e vai somente até 256 gigabites.

A versão com menor capacidade de memória e mesma tela sai por 8.399 reais. Tem também o iPad Pro de 11 polegadas, que custa a partir de 6.799 reais.

De acordo com a Apple, o novo iPad Pro é mais potente e mais rápido que a maioria dos computadores, além de mais portátil.

Os acessórios que deixam o app com carinha de laptop são vendidos a parte e também tiveram os preços reajustados. A canetinha custa 979 reais e o teclado fica entre 1.199 reais e 1.349 reais (dependendo do tamanho da tela).

Ao todo, quem quiser o kit completo do novo tablet da Apple terá de desembolsar 17.927 reais. No preço, praticamente um iMac portátil. A empresa promete o mesmo no desempenho.

Confira a lista dos preços:

Tela menor:

iPad Pro 11 polegadas 64 GB – 6.799 reais

iPad Pro 11 polegadas 256 GB – 7.999 reais

iPad Pro 11 polegadas 512 GB – 9.599 reais

iPad Pro 11 polegadas 1 TB – 12.799 reais

Tela maior:

iPad Pro 12 polegadas 64 GB – 8.399 reais

iPad Pro 12 polegadas 256 GB – 9.599 reais

iPad Pro 12 polegadas 512 GB – 11.199 reais

iPad Pro 12 polegadas 1 TB – 14.399 reais

Os modelos “não profissionais”, como o iPad e o iPad Mini, continuam a venda e custam a partir de 2.799 reais. A Apple não lançou novas versões para eles este ano.

Preço dos novos iPhones no Brasil

Os novos iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR tiveram seus preços revelados no Brasil. A Apple atualizou o seu site nesta semana e os valores dos smartphones chegam a R$ 10 mil na versão mais cara.

Apesar de os preços já estarem abertos ao público, as datas de lançamento no Brasil ainda não foram anunciadas pela Apple – os novos modelos foram apresentados em setembro nos EUA.

A versão mais cara dos smartphones será o iPhone XS Max de 512 GB, que custará R$ 9.999. O modelo, que é o maior e mais caro celular já lançado pela Apple, terá três categorias de preço, começando em R$ 7.999.

Já o iPhone XS, a versão menor do iPhone XS Max, custará R$ 7.299 na versão mais barata, de 64 GB. Se o usuário quiser a versão de 512 GB, terá que desembolsar R$ 9.299 para contar com o novo aparelho da Apple. Ele ficou pelo menos R$ 300 mais caro que a versão anterior, a X, cujos preços variavam entre R$ 6.999 e R$ 7.799.

Tanto o iPhone XS quanto o iPhone XS Max contam com tela Oled e câmera dupla na traseira. Os modelos são disponibilizados nas cores cinza espacial, prata e dourado.

