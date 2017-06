Novo iPhone pode ter conexÃ£o mais lenta

As ações da Apple fecharam em queda de 3,88% nesta sexta-feira, após uma reportagem revelar que o novo iPhone pode ter conexão à internet mais lenta que seus concorrentes, pelo menos nos Estados Unidos. De acordo com a Bloomberg News, o telefone deve ficar atrás dos rivais devido ao uso de um componente incompatível com uma nova tecnologia em implantação pelas principais operadoras americanas.

Ainda segundo a reportagem, as teles norte-americanas preparam melhorias na rede que possibilitarão que os aparelhos da nova safra de smartphone alcancem velocidades de até 1 Gbps – cem vezes mais que a velocidade utilizada atualmente. O novo iPhone pode ficar de fora desse futuro porque um dos fornecedores ainda não dá suporte ao novo padrão.

O problema está no modem, a peça responsável por conectar o telefone à rede de celular. Hoje, a Apple compra esse componente de dois fabricantes: Qualcomm e Intel. Somente o modelo da Qualcomm é compatível com a velocidade de 1 Gbps. Os modelos da Intel não estarão adaptados a tempo do lançamento do novo iPhone.

A companhia poderia simplesmente deixar os componentes da Intel, mais lentos, de lado. Mas, de acordo com fontes da Bloomberg, a empresa evita depender de apenas um fornecedor. Alguns iPhones são equipados com modem Qualcomm, outros com Intel. Por isso, o mais provável é que a companhia mantenha essa prática e limite modelos embarcados com peças da Qualcomm, mais modernas, para que todos os aparelhos da marca tenham a mesma velocidade.

Samsung sai na frente

A estratégia deixaria a porta aberta para a concorrência. O principal rival do iPhone, o Samsung Galaxy S8, já utiliza um modem da Qualcomm e está pronto para aproveitar a nova tecnologia das operadoras norte-americanas. A as marcas HTC e Motorola também têm modelos compatíveis, vendidos pela operadora Sprint.

A decisão da Apple de aderir a uma nova tecnologia quando quer – em vez de correr atrás das tendências do mercado – não é nova. O iPhone original, lançado no ano de 2007, não contava com internet 3G. E a marca somente adotou o padrão LTE – base para as conexões 4G – no ano de 2012, um ano depois da concorrente Samsung.

Desde o início do ano, as ações da Apple valorizaram 29%, reflexo das apostas do mercado em relação ao novo iPhone, no aniversário de dez anos do produto.

No mês passado, a empresa informou que as vendas de iPhones – que respondem pela maior parte do seu faturamento – recuaram 1% no segundo trimestre fiscal de 2017 (encerrado no mês de abril), na comparação com igual período do ano passado. A marca vendeu 50,783 milhões de unidades do produto no trimestre no mundo todo. No início deste ano, os dados em relação ao trimestre anterior acabaram surpreendendo os analistas e serviram para ajudar a valorizar ainda mais as ações da companhia.

