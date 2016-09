Novo iPhone, que será lançado nesta quarta-feira, é à prova d’água e com câmera de 12 megapixels

O tempo para rumores sobre o novo iPhone chegou ao fim. A Apple finalmente apresenta, nesta quarta-feira (8), seus últimos lançamentos na Califórnia (EUA). Responsável pelas previsões certeiras, a analista Ming-Chi Kuo divulgou suas apostas para o iPhone 7.

Entre as novidades, o aparelho deverá ter processador mais rápido e resistência à prova d’água, além de novas opções de cores e maior armazenamento. Fontes não oficiais afirmam que o modelo mais simples do aparelho não sairá por menos de 790 dólares (cerca de 2,5 mil reais).

Cores.



De acordo com a analista, o novo iPhone deverá ter cinco diferentes cores. Além das já conhecidas – dourado, rosa e prateado –, o aparelho deve voltar a ser vendido na cor preta. A novidade fica por conta do acabamento, que poderá ser fosco ou brilhante.

Especificações.

Nas especificações internas, a analista afirma que existirão três opções de armazenamento – de 32GB, 128GB e 256GB – e o novo processador deverá ser o A10.

Câmera.

A câmera pode trazer uma funcionalidade curiosa. Segundo ela, o aparelho terá uma lente dupla, ambas com 12 megapixels. A tecnologia permite que as pessoas consigam tirar fotos melhores em ambientes com pouca luz e modificar a imagem depois que ela é tirada. A tecnologia não é exclusiva dos aparelhos da empresa e já está presente em modelos produzidos por concorrentes.

Resistente à água.



A analista também afirma que o iPhone terá o certificado IPX7, se tornando resistente à água. Isso tornaria o aparelho tão resistente quanto o relógio Apple Watch. Apesar de sempre acertar em suas previsões, nenhuma das mudanças apontadas por Ming-Chi foram confirmadas pela Apple.

Fones de ouvido sem fio.



Uma das principais novidades é a eliminação do conector para os fones de ouvido. Rumores sugerem que a Apple poderia vender o iPhone com os novos AirPods, substituindo os já conhecidos EarPods antigos. Os AirPods na caixa dos novos smartphones devem chegar com conexão wireless nativa.

