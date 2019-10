Novo irmão de Anitta sabia que era parente da cantora há 2 anos

A história sobre o novo irmão de Anitta é realmente uma caixinha de surpresas. Felipe Terra revelou em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do O Dia, que descobriu que era filho de Mauro Machado, pai da cantora, em 2017. O novo filho mais velho de Painitto, apelido dado por Anitta ao pai, contou que, há dois anos, sua mãe, Cleide Terra, viu Mauro pela televisão e contou sobre a paternidade.

Hoje com 33 anos, ele disse que preferiu não se abrir sobre o caso na época com medo de represália. “Fiquei com medo de me acharem oportunista ou interesseiro. O medo de ser rejeitado ou mal tratado me fez recuar. Descobri que ele era meu pai em 2017. Apesar de não procurá-los, comecei a segui-los no Instagram e acompanhá-los de longe desejando sempre o melhor pra eles”, afirmou à colunista.

Ele explicou ainda que jamais procuraria a nova família se o caso não tivesse vazado na mídia. “Se não fosse pela reportagem eu não iria procurá-lo, mas apesar disso, gostei muito de conhecê-lo. Todos me receberam muito bem, foram muito receptivos”, disse.

Segundo Felipe, sua filha de 8 anos não conhecia Anitta até a revelação. “Sobre minha filha, ela não conhecia Anitta, pois como somos evangélicos, não costumamos ouvir outros gêneros musicais. Mas ela conhece o Clube da Anittinha e adora as músicas do desenho. Ela canta e dança assistindo. Enfim somos reservados, pessoas simples, evangélicos, mas livres de preconceitos de todos os tipos. Tenho certeza que o amor e a amizade que irá florescer nos fará superar as nossas diferenças, até porque na minha família somos muito diferentes e sempre vivemos muito bem como toda família normal. Uma nova vida pra todos nós se inicia hoje. Agora é recuperar o tempo perdido”, terminou o sargento.

Anitta sobre o irmão

Anitta voltou a falar sobre o irmão por parte de pai, recém-descoberto, após um teste de DNA. Em resposta a um seguidor no Instagram, a cantora falou sobre Felipe Terra ser evangélico. A manifestação foi feita após uma seguidora questionar que o rapaz é eleitor declarado do presidente Jair Bolsonaro.

“Conversamos sobre isso. Não é só nossa posição política que é diferente, mas também a religião. Ele é evangélico, e eu sou candomblé. Ambos respeitam as crenças do outro e já nos amamos independente disso”, rebateu Anitta.

Felipe é segundo sargento do Exército, casado e têm uma filha de 8 anos chamada Letícia. Ele é fruto de um relacionamento que Mauro Machado, o Painito, teve antes de se envolver com Miriam Macedo, a mãe de Anitta.

Em um vídeo postado no Instagram, a cantora aparece chorando muito depois de falar pela primeira vez com o novo irmão. Anitta já tem um irmão por parte de pai e mãe, chamado Renan.