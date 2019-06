Novo juiz da Lava-Jato ordena bloqueio de 78 milhões de reais em bens de Lula

O juiz federal recém-chegado à 13ª Vara Federal de Curitiba, Luiz Antonio Bonat ordenou, na quarta-feira (26), o bloqueio de R$ 77,9 milhões em bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso em Curitiba, condenado pela Operação Lava-Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.

A decisão de Bonat foi tomada no último dia 18 de junho e atendeu a um pedido do MPF (Ministério Público Federal) no caso em que o petista responde pela acusação de ter recebido propina de cerca de R$ 12 milhões da Odebrecht por meio da compra de dois imóveis: um terreno onde seria construída uma nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do petista, em São Bernardo do Campo.O ex-presidente nega as acusações.

O valor estimado pelo juiz no sequestro tem como base o montante atribuído à propinas pagas por empreiteiras em oito contratos da Petrobras, que estariam relacionados ao processo. Nesse caso, os procuradores da Lava-Jato acusam a Odebrecht de pagar pelo apartamento vizinho ao de Lula em São Bernardo, e usar, como “laranja”, o empresário Glaucos da Costamarques, primo do pecuarista José Carlos Bumlai, em nome de quem o imóvel está registrado.

Bonat passou a ser o responsável pelos processos da Lava-Jato de Curitiba desde 6 de março, quando substituiu Sérgio Moro, ex-juiz da operação e atual ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro (PSL).

Mais de um ano preso

Lula completou em abril deste ano um ano preso em uma sala especial na sede da Polícia Federal em Curitiba, sede da Lava-Jato. O petista foi condenado a nove anos e meio de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, em sentença dada pelo então juiz Sérgio Moro.

Em abril, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) votou pela redução da pena do petista de 12 para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Com essa decisão, Lula poderá deixar a prisão possivelmente no segundo semestre deste ano.

Ele terá direito a pedir a progressão da pena após cumprir 1/6 dela, de acordo com o Código Penal, e poderá ser beneficiado com regime semiaberto ou com prisão domiciliar. Nesse caso, ele poderia deixar a prisão durante o dia para trabalhar e voltar para dormir.

Sítio de Atibaia

No entanto, em fevereiro, a juíza federal Gabriela Hardt condenou o petista a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal que envolve o sítio Santa Bárbara, em Atibaia (SP).

