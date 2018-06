O Gabinete de Crise da Prefeitura de Porto Alegre, por meio do Procon Municipal, realizou nesta sexta-feira (1º), o levantamento de preços de gasolina comum em 33 postos da Capital. Os valores variam de R$ 4,620 a R$ 4,859. A partir desta segunda-feira (4), o consumidor também contará com o levantamento de preços do óleo diesel.

