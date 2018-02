O novo Ministério da Segurança terá foco nas fronteiras, disse ministro

“Primeiro a intervenção no Rio de Janeiro nós temos uma fratura exposta da criminalidade e a segunda a criação do ministério da segurança pública que vai fazer com que essa guerra se estenda por todo o Brasil. Nesse contexto a preocupação com as fronteiras vai ter uma atenção especial, ação em relação as fronteiras vão ter ação especial até porque nós sabemos que essas armas que são encontradas e utilizadas nos morros cariocas não são fabricada nem no Rio de janeiro nem no Brasil, elas entram pela fronteira”, afirmou Marun.

O ministro afirmou que o número de apreensões de armas reduziu nos últimos anos. Marun citou o próprio estado como exemplo como uma das portas de entrada de armamentos no país que abastece os grupos organizados.

“Nós aqui de mato Grosso do Sul melhor do que muitos, de que é necessário um novo tipo de ação nas fronteiras até porque a própria apreensão de armas pela polícia federal nas fronteiras brasileiras diminuiu nos últimos anos, diminuiu de forma digamos abrupta”, afirmou o ministro.

Segundo o levantamento da Polícia Federal, em 2016 foram apreendidos 179 armamentos pelos agentes da instituição em Mato Grosso do Sul. No ano passado, o número caiu para 101.