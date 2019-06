Novo ministro da da Secretaria de Governo fala em “construir pontes” no Congresso

O novo ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, disse que pretende buscar proximidade com o Congresso Nacional e ressaltou sua trajetória como assessor parlamentar do Exército. Ele é é general da ativa e estava à frente do Comando Militar do Sudeste.

Em vídeo divulgado pelo Palácio do Planalto nesta terça-feira (18), Ramos se pronunciou: “O que eu aprendi trabalhando três anos e meio como assessor parlamentar, é que é mais fácil ser um construtor de pontes do que uma pessoa que evita o relacionamento. As ideias são diferentes, mas nós temos que ter a capacidade de, por meio do diálogo, da conversa, buscar soluções conjuntas para os problemas do Brasil.”

Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o futuro ministro agradeceu a confiança, ressaltou a amizade de 46 anos entre ambos e destacou que agora “tem a parte profissional”. Já o presidente, em rápida conversa com jornalistas nesta terça, voltou a ressaltar a capacidade de articulação política do novo ministro. “Ele é uma pessoa que tem uma vivência anterior, foi assessor parlamentar por dois anos, conhecido por muitos da imprensa, então, a parte política vai ajudar bastante com a chegada do general Ramos”, disse.

Na gravação, Ramos falou ainda sobre sua relação com a imprensa. “Ela tem que ser baseada em critérios de confiança, verdade e não nas chamadas fake news”, esclareceu o novo ministro.

Ramos vai substituir o também general do Exército Carlos Alberto dos Santos Cruz, demitido na semana passada por Bolsonaro. O presidente evitou falar em novas alterações na equipe ministerial, mas ressaltou que está “sempre monitorando” e se tiver que fazer mudanças, elas serão feitas.

