Pelo menos 16 pessoas, incluindo duas crianças, morreram nesta terça-feira (3), no naufrágio de uma balsa em que estavam frente à costa da Indonésia, informaram autoridades locais. O acidente coincidiu com o anúncio do fim da busca de 164 pessoas desaparecidas no naufrágio de outro barco, na semana passada, na ilha de Sumatra, no lago Toba.

