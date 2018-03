Novo perfil residencial na Serra Gaúcha

A chegada do condomínio fechado Quinta do Palácio está mudando o perfil residencial de uma das áreas mais nobres de Canela, na Serra Gaúcha. Localizado no bairro São José (rua Adolfo Seibt, 357), nos arredores do Palácio das Hortênsias, o empreendimento entregou recentemente, e no prazo, sua primeira etapa composta de 12 casas das 66 previstas, recepcionando novos moradores que encontraram uma excelente opção de custo-benefício na Serra Gaúcha.

Atualmente, Gramado e Canela enfrentam problemas com o aluguel de temporada. Os proprietários de imóveis preferem alugar por menor período de tempo e por um valor mais alto, ocasionando poucas opções para quem quer locar por longo prazo. Para o presidente Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Similares, Parques e Museus da Região das Hortênsias – SindTur, Fernando Boscardin, “a pouca oferta de imóveis dispara os preços, obrigando as pessoas a ir morar na periferia ou até mudar de cidade, fazendo com que tenham de percorrer longos trechos para trabalhar”.

Dessa forma, a chegada do Quinta do Palácio proporciona uma rara alternativa para adquirir imóvel próprio de qualidade por preço acessível, evitando o elevado custo do aluguel na região. A flexibilidade de pagamento, aliás, é um dos atrativos do empreendimento pois é possível financiar após a entrega das chaves em até 60 vezes – cinco anos – viabilizando a compra para muita gente.

A carioca Flávia Cruz se apaixonou pelas casas assim que visitou o Quinta do Palácio. Após visitar mais de uma dezena de locais na região, se encantou com o empreendimento e fechou negócio na hora. Segundo ela já estava desesperançada e se encantou com a estética e projeto do Quinta do Palácio, destacando a divisão interna e a urbanização das ruas pois, segundo ela ‘parece uma cidade dentro da outra’. Acompanhada do marido e finalizando detalhes da decoração e mudança do Rio de Janeiro, Flávia pretende fixar residência a partir de junho.

Já Cristina S. adquiriu a casa por ser “o que estava procurando” e combinar estilo de construção, segurança e preço justo, além de ter tudo o que se precisa em um condomínio, literalmente, inteligente. O irmão de Cristina também adquiriu uma casa vizinha como investimento pois está de mudança para outro estado.

Cabe destacar que o Quinta do Palácio em Canela é o único condomínio da Serra Gaúcha construído com o sistema Light Steel Frame, uma moderna tecnologia amplamente utilizada nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão. Também conhecida como “construção a seco” – em tradução livre – o Light Steel Frame é ideal para a região, pois destaca-se pelo conforto térmico, isolamento acústico e paredes sem umidade.

Tudo isso com maior durabilidade e baixo custo de manutenção. Trata-se de uma estrutura de perfis de aço galvanizado projetada para suportar cargas da edificação e na qual são fixados revestimentos variados como placas cimentícias, painéis OSB, placas de gesso acartonado, isolamentos termo acústicos e barreira de vapor. Assim, garante precisão na previsão de custos, agilidade na execução e consumo consciente.

Chancelado pela construtora Brönstrup – responsável pelo Buena Vista Village de Gramado, entre outros – o empreendimento oferece opção de 2 e 3 dormitórios, em 1,6 hectares (16 mil metros quadrados) e tem VGV – Valor Geral de Vendas – estimado em aproximadamente R$ 30 milhões. Mais informações: www.quintadopalacio.com ou (54) 3282.1063.

