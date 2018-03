Novo point de festa latina em Porto Alegre

A partir desta quinta-feira (15), Porto Alegre terá um novo point para festas caribenhas. Em parceria com Be.club, a Fiesta Caribeño veio revolucionar o mercado das casas noturnas da Capital.

O lançamento da quinta latina traz um conceito diferente de diversão, com estilo único e inovador. Entre as atrações da inauguração, está o DJ internacional Blackfera. O clima caliente inicia com um coquetel para a imprensa e convidados vips, a partir das 21h.

Serviço

Data da inauguração: 15/03

Local: Be.club – (rua Castro Alves, 825 – Moinhos de Vento)

Coquetel Vip: 21h ás 23h30min – após 0h preços promocionais com listas

