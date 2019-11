Rio Grande do Sul Novo prédio da Biblioteca Pública de Capão da Canoa será inaugurado na próxima quarta-feira

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

A Câmara Municipal de Capão da Canoa vai inaugurar a sua nova sede da Biblioteca Pública Vereador Valdomiro Titoni, na próxima quarta-feira (4), às 16h. A biblioteca ganhou espaços mais confortáveis e com acessibilidade.

Com a finalidade de dar seguimento ao processo de modernização do Poder Legislativo, a biblioteca pública foi instalada em um novo prédio construído junto à Câmara Municipal. O acesso principal da biblioteca é pela rua Ceci, nº 1595, no bairro Zona Nova.

A nova biblioteca conta com livros em Braille, muita cor, espaço gaúcho com literatura regional e espaço kids, computador com tecnologia assistiva destinado para pessoas com deficiência, e principalmente acessibilidade, incluindo um elevador e banheiros adaptados. A proposta do Legislativo é justamente oferecer um espaço mais confortável e acessível para todos os públicos.

De acordo com a presidente da Câmara, vereadora Lavina Dias de Souza (PDT), o processo de modernização iniciou em 2017 e desde então os trabalhos vêm sendo executados. “Neste mandato todos os vereadores entraram em um consenso de que precisávamos revitalizar a Casa do Povo, tornando seu acesso para todos os cidadãos”, conta.

No ano de 2017 o presidente Joel Novaski “Pardal” (PDT) iniciou o processo de informatização e implantação do SAPL *Sistema de Apoio ao Processo Legislativo). Em 2018 o presidente Nenê do Krep (PSB) realizou a reforma dos gabinetes parlamentares e iniciou a construção da biblioteca. Neste ano a Câmara ganhou acessibilidade no plenário e setores, comunicação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) nas sessões, e agora vai inaugurar o novo prédio da biblioteca.

