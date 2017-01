Novo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan JÃºnior, toma posse neste domingo

O prefeito eleito, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), tomou posse neste domingo (1) à frente da Prefeitura de Porto Alegre. Durante a solenidade, que aconteceu na Câmara Municipal, também foram empossados o vice-prefeito eleito, Gustavo Paim (PP), e os 36 vereadores para a Legislatura 2017/2020. A cerimônia, que era prevista para as 15h, começou com atraso.

Às 18h, no Paço dos Açorianos, no Centro Histórico da Capital, acontece a cerimônia de transmissão de cargo ao prefeito eleito e a assunção do vice-prefeito. Na ocasião, também será realizada a posse do novo secretariado.

