Novo presidente da Famurs defende mais ação e menos discurso

Novo presidente da Famurs, a Federação dos Municípios gaúchos, o prefeito de Garibaldi, Antonio Cettolin, do MDB, mandou alguns recados importantes ontem na sua posse. Segundo ele, “ficar abraçados em desculpas e não planejar a médio e longo prazo somente garante um atestado de mais problemas. As coisas acontecem pelo que se faz e não pelo que se fala. Isso se chama atitude”, explanou. De acordo com Cettolin, esta será a marca da sua gestão na Famurs. “Manteremos nossa firme posição em defesa dos municípios gaúchos, representando as 27 Associações Regionais que integram a nossa Federação”, afirmou.

Pré-candidatos presentes

O Congresso da Famurs abriu ontem a oportunidade para que pré-candidatos ao governo apresentassem, em painéis, suas propostas. Compareceram no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa Abigail Pereira (PCdoB), Eduardo Leite (PSDB), Jairo Jorge (PDT), Luiz Carlos Heinze (Progressistas), Mateus Bandeira (Novo), Miguel Rossetto (PT) e Roberto Robaina (PSOL) que responderam perguntas formuladas previamente pelas áreas técnicas da Famurs.

PTB libera Temer da cota do Ministério do Trabalho

Dono da cota de cargos no Ministério do Trabalho, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, mandou avisar ao presidente Michel Temer que o partido não quer mais os cargos do órgão. Os sucessivos equívocos do PTB nas indicações para o ministério submeteram Temer a pesados desgastes perante a opinião pública.

GM de Gravataí prepara linha 2019

A falta de peças em razão da greve dos caminhoneiros está atrasando o cronograma de lançamento dos novos modelos da linha 2019 da General Motors em Gravataí. Ontem, a montadora anunciou que vai parar a produção entre 30 de julho e 5 de agosto. A pausa permitirá a adequação da fábrica de Gravataí para a produção da nova linha de veículos que vai ser lançada no final do ano.

Álvaro Dias diz que sua candidatura é irreversível

Preocupado com os boatos de que poderia desistir da candidatura em favor de Geraldo Alckmin, o senador Álvaro Dias, pré-candidato do Podemos à Presidência da República, disse ontem, após encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que sua candidatura à Presidência é “irreversível”.

Novo pedido de impeachment contra Marchezan

Acusado de uma pedalada no orçamento da Carris, o prefeito de Porto Alegre, Marchezan Junior (PSDB), vai enfrentar novo pedido de impeachment, protocolado na segunda-feira. O pedido tem a assinatura de Paulo Adir Ferreira, que já foi candidato a deputado federal pelo PSDB e hoje é filiado ao PPS. A acusação contida no documento indica que o prefeito teria permitido uma barbeiragem no orçamento aprovado para a Carris em 2017, que foi de R$ 9,8 milhões, e na conta final teve como valor empenhado e liquidado R$ 48,7 milhões.

