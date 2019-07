Novo presidente da Infraero garante que empresa “está viva” e que irá reestruturá-la

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) “está viva”. Estas foram as palavras do novo presidente da empresa Hélio Paes de Barros Júnior. Durante a assinatura simbólica do termo de posse, Barros disse que sua missão à frente da Infraero é assegurar sua reestruturação. “A Infraero está viva e estamos juntos”, disse.

Tenente-brigadeiro do Ar, Hélio Paes de Barros já havia assumido o comando da Infraero no começo do mês, após cumprir seis meses de quarentena ao deixar a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em dezembro de 2018.

A extinção da empresa, responsável pelo controle de mais de 50 aeroportos e por 35% do movimento de passageiros nos aeroportos do país, chegou a ser cogitada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, o que ocorreria após a concessão dos aeroportos por ela administrados para a iniciativa privada. Entretanto, após debates internos, o governo decidiu que a empresa deve se concentrar na atuação em pequenos aeroportos regionais. Segundo Barros, o plano de reestruturação da Infraero prevê, em um primeiro momento, focar na cessão dos aeroportos para a iniciativa privada.

Deixe seu comentário: