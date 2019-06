Novo presidente do BNDES foi condenado por arrombar portões de condomínio

Indicado por Jair Bolsonaro para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano foi condenado na Justiça a pagar indenização por danos materiais e morais a um condomínio em que morou em São Paulo. Montezano foi condenado por ter arrombado dois portões porque queria dar continuidade à sua festa de aniversário, que havia sido iniciada em outro local, com mais de 30 convidados. O porteiro e o zelador barraram as pessoas, o que deu início a à confusão.

Segundo apuração da Folha de S. Paulo, Eduardo Bolsonaro era um dos convidados da festa. Imagens da câmera de segurança do edifício mostram o momento em que o deputado estadual tenta conversar com PMs no hall do condomínio. O juiz que apurou o fato disse em sua decisão, que as imagens de câmeras mostraram cenas “similares às de um arrastão” e revelaram um “comportamento incivil”.

