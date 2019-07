Novo presidente do BNDES toma posse em Brasília

O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Gustavo Montezano, tomou posse nesta terça-feira (16) no Palácio do Planalto.

Em posse, novo presidente deu um discurso que segue às diretrizes do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Montezano, a instituição buscará ajudar nos processos de desestatização, devolverá recursos ao Tesouro Nacional e abrirá a ‘caixa-preta’, uma das promessas de campanha de Bolsonaro.

Explicar a caixa-preta seria mostrar o que há e o que não há no BNDES, como o conjunto de regulações, empréstimos e perdas financeiras.

O novo presidente da BNDES tem 38 anos de idade, e 17 de atuação no mercado financeiro. Antes de assumir a presidência do banco, Montezano atuava como secretário especial adjunto de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia. Foi escolhido no mês passado para presidir o BNDES no lugar de Joaquim Levy, que pediu demissão após Bolsonaro falar que ele estava com a “cabeça a prêmio”.

