Novo presidente do Bradesco descarta comprar concorrentes

Octavio de Lazari Junior, escolhido pelo conselho de administração do Bradesco como novo presidente-executivo do banco a partir de março, avalia que, atualmente, não há oportunidades de compra que façam sentido para o banco no País. Em entrevista concedida na tarde desta segunda (5), Lazari afirmou que o último grande negócio no mercado era o HSBC, comprado pelo Bradesco em 2015.

Deixe seu comentário: