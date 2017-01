Novo presidente dos Estados Unidos indica que fará governo de confrontos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tem dado uma mostra do que deverão ser os próximos quatro anos: confrontos com a mídia, instituições e opositores, respostas evasivas e explicações sobre conflitos de interesse.

A primeira entrevista coletiva de Trump após a eleição teve como pano de fundo um suposto dossiê contra ele, que teria informações comprometedoras sobre suas viagens à Rússia, incluindo vídeos com mulheres em hotéis. Pela primeira vez, ele admitiu que os russos atuaram para obter informações durante as eleições americanas, mas afirmou que não tem negócios com eles.

Em relação ao México, o futuro presidente disse que pretende começar a erguer o muro rapidamente e depois verá se a obra será paga com impostos ou taxas.

Em diversos momentos da entrevista, Trump atacou a imprensa, a quem qualificou genericamente de desonesta. O magnata também disse que forçará as empresas americanas a investirem no país. “Eu serei o maior criador de empregos que Deus já fez”, afirmou. (AG e Folhapress)

