As obras de construção do novo Presídio de Bento Gonçalves seguem em ritmo acelerado. No total, a casa prisional, terá 420 vagas. O valor do projeto é de cerca de R$ 30 milhões, que serão pagos via permuta do prédio da Superintendência do DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), de Bento Gonçalves, avaliado em R$ 19 milhões.

