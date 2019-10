Novo procurador-geral da República, Augusto Aras, participa de 1ª sessão no STF   

O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, participou pela primeira vez de sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) como representante do Ministério Público Federal (MPF), nesta quinta-feira (03). Em discurso, Aras afirmou que o MP é o guardião das leis e não serve a governos, pessoas ou grupos ideológicos.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deu boas-vindas a Aras. Em seu discurso, Toffoli afirmou que condutas individuais não podem “macular a dignidade” das instituições ligadas ao Judiciário, como o Ministério Público. O presidente do STF também destacou a importância do MP no combate à corrupção e no fortalecimento da democracia.

Toffoli não citou nomes, mas disse esperar que Aras saiba corrigir eventuais desvios e excessos de procuradores no Conselho Nacional do Ministério Público. “A corrupção, ao drenar recursos públicos, subtrai do cidadão o acesso a serviços essenciais de qualidade, ou os torna mais escassos e onerosos, aumentando os níveis de risco e vulnerabilidade social. Portanto, o parquet tem contribuído de forma determinante não somente para a punição dessa prática, mas para uma mudança de cultura em nosso país. Estamos transitando para uma cultura cada vez mais intolerante à corrupção, com cidadãos conscientes e vigilantes”, afirmou o ministro.

Augusto Aras tomou posse do cargo de procurador-geral da República no último dia 26. O atual procurador foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas não fazia parte da lista tríplice. Aras foi sabatinado pelo Senado e aprovado para substituir Raquel Dodge no cargo.

