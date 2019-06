Novo questionário para registro de violência doméstica é implementado no RS

Um novo questionário começará a ser aplicado às vítimas de violência doméstica de todo o Rio Grande do Sul, para auxiliar o trabalho da polícia. A medida passou por um período de teste na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre a fim de medir os resultados antes de oficializar o formulário. Entre dezembro e maio, além da realização do boletim de ocorrência, o Conselho Nacional de Justiça utilizou as perguntas para aprofundar e tornar mais efetivas as ações de prevenção destes casos.

A partir de agora, sob o aval do Poder Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e da Defensoria Pública do Estado, as questões serão aplicadas nas Delegacias de Mulher e nos plantões da Delegacia dos Vulneráveis em todo estado.

São, ao todo, 20 questões, que medem o nível de dependência (física e emocional) da vítima perante o agressor, a frequência com que estas acontecem, o quanto as agressões afetam a sociabilidade e o envolvimento dos filhos (caso o casal tenha). Com isso, a polícia pretende, além de auxiliar as mulheres, construir um retrato da violência doméstica no Estado.

