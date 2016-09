Novo round

A aceitação da denúncia contra a senadora Gleisi Hoffman e o ex-ministro Paulo Bernardo pelo Supremo Tribunal Federal põe a nocaute quem ainda acredita que o Brasil segue regido por jeitinhos e o jogo de influências e privilégios.

DISTORÇÃO

Nos últimos anos, governabilidade passou a ser sinônimo de acordo de compadres e troca de interesses. A palavra, no seu verdadeiro sentido, significa estabilidade política associada a condições de integração socioeconômica interna e força das instituições democráticas.

RISCOS DE NAUFRÁGIO

O Badesul, criado em 1975 para fomentar o desenvolvimento, não é o primeiro a enfrentar percalços. Em 1989, o BRDE sofreu intervenção por ter feito aplicação indevida em títulos no Banco do Estado de Alagoas. Para escapar do fechamento, teve de enfrentar uma maratona. De 1991 a 1994, foi presidido por José Paulo Cairoli que levou a instituição a um porto seguro.

NÃO FOI POR ACASO

A 28 de setembro de 2006, deputados federais foram à tribuna reclamar do engavetamento do projeto que repassava ao Ministério Público a fiscalização dos fundos de pensão. Na época, movimentavam 300 bilhões de reais. Acabou não sendo votado e a consequência aparece agora com o rombo de 100 bilhões de reais em fundos de estatais.

DIFERENÇA

Os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre precisam fazer uma pausa para ler o balanço da gestão fiscal do 2º trimestre, apresentado ontem pelo secretário municipal da Fazenda, Jorge Tonetto. Depois, avaliar como encaixar as promessas no orçamento.

VOANDO BAIXO

Resultado de pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito em 27 capitais: sete em cada dez que tiraram empréstimos ou compraram com cartão de crédito não conseguem pagar as prestações.

DE ENTRISTECER

Muitos dos que acompanharam o primeiro debate da campanha nos Estados Unidos minimizaram ontem as críticas ao enfrentamento entre Dilma Rousseff e Aécio Neves em 2014. Hillary Clinton e Donald Trump protagonizaram um show de deboche e baixaria. Não aprofundaram nenhum tema, permitindo antever o despreparo, independente de quem seja o vencedor a 8 de novembro.

RÁPIDAS

* Começou pelo Rio Grande do Sul, no ano passado, e agora são 14 os governos estaduais que não pagam em dia os salários dos servidores públicos.

* A cada eleição, repete-se o capítulo: muitos que nunca geriram um boteco se apresentam para tomar conta de receitas públicas milionárias.

* Entre os petistas de alta graduação, Antonio Palocci era o preferido dos empresários, sobretudo os que tinham negócios com o governo. Agora, entende-se.

* Projeto do senador Flexa Ribeiro altera composição das bancadas dos estados na Câmara dos Deputados. O Rio Grande do Sul cairia de 31 para 29 representantes.

*Alguns candidatos se animaram ao encontrar no Google o site Ingresso Rápido. Pensaram que se referia à conquista de vaga nas câmaras municipais.

* Nos últimos quatro dias de campanha, os comitês mantêm todas as válvulas fechadas para não escapar nenhum segredo.

