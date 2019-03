Novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo é empossado

Por Gabriella Rocha*

O ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul, Ruy Irigaray, foi empossado nesta quarta-feira (27) como o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS. Ele ocupa o lugar de Dirceu Franciscon, que abriu mão do cargo para exercer o mandato de deputado estadual. O governador Eduardo Leite passou as responsabilidades da secretaria para Ruy na cerimônia que aconteceu durante a manhã, no Salão Alberto Pasqualini, do Palácio Piratini. Ele justificou a escolha retomando as experiências profissionais do empossado, que possui as “qualidades e capacidades necessárias” para a gestão do setor, por ter sido empresário dos ramos dos transportes, combustíveis e agronegócio.

Para Leite, a economia do estado deve estar intimamente ligada ao turismo. “Temos grandes riquezas naturais, um enorme patrimônio histórico e cultural e a pasta vai poder articular esse grande cluster de bares, hotéis, agências de turismo e infraestrutura. Se tudo isso estiver bem amarrado e coordenado, poderemos, além de atrair turistas, gerar mais emprego e renda para o nosso estado”, demonstrou o governador. Irigaray promete trazer propostas revitalizantes para o estado. “Vou propor um projeto de inovação, fazendo desse um novo momento para o Rio Grande do Sul. Fazer do Estado mais próspero, ágil e voltado aos investidores. Aceitei o desafio do governador por ter a certeza de que nós deixaremos um legado para as próximas décadas”, expôs o novo secretário.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

