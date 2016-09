Novo secretário de Segurança, Cezar Schirmer quer aumentar vagas em presídios gaúchos e ampliar o policiamento nas ruas

Na primeira atividade como secretário, Cezar Schirmer se reuniu com a cúpula da Segurança Pública na manhã desta segunda-feira (5). Ele recebeu um diagnóstico dos principais projetos em andamento na pasta e suas instituições vinculadas. O novo secretário informou que seu trabalho engloba três eixos principais: agilizar e superar as dificuldades burocráticas para executar as medidas anunciadas pelo governo do Estado nos últimos dias; ampliar as vagas prisionais, tirando os criminosos das ruas e os colocando nas prisões; e ampliar o policiamento ostensivo para demonstrar que há enfrentamento na questão da segurança.

“São ações que vamos iniciar imediatamente logo após a posse”, afirmou Schirmer, que pretende unir diferentes setores da sociedade no combate ao crime. “Essa é uma guerra que não é só da Secretaria da Segurança. Para ser vencida, precisamos da soma de todos, da multiplicação dos esforços coletivos e da compreensão de que, se cada um fizer a sua parte, a Secretaria da Segurança Pública poderá fazer mais adequadamente suas competências e atribuições”.

Sobre os registros de assassinato contabilizados pelas autoridades, Schirmer afirmou que 73,4% das vítimas têm passagem pela polícia e 44,19% dos autores passaram por cadeias administradas pela Susepe. Além disso, 50% dos homicídios na Região Metropolitana envolvem criminosos reincidentes.

O novo secretário reforçou que irá buscar formas criativas, com inteligência e tecnologia, para superar essas dificuldades. “Não se muda uma realidade complexa e difícil do dia para a noite, mas ela pode ser mudada”, destacou.

Schirmer recebeu do comandante da Brigada Militar, coronel Alfeu Freitas, e do chefe da Polícia Civil, delegado Emerson Wendt, um panorama geral das atividades das corporações. A superintendente da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), Marli Ane Stock, o diretor do IGP (Instituto-Geral de Perícias), Cleber Muller, e o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Adriano Krukoski, também traçaram um apanhado de suas áreas.

