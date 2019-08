Novo serviço da Amazon manda roupas todo mês para você

A Amazon lançou na quarta-feira (31) um novo serviço de moda para seu programa de benefícios Prime, que já tem mais de 100 milhões de usuários no mundo todo. Trata-se de uma assinatura mensal de roupas, em que você recebe todo mês em casa uma caixa com peças de acordo com seu estilo.

No momento do cadastro da assinatura, os usuários do Prime respondem a uma pesquisa sobre suas preferências de moda – a plataforma recolhe informações como estilos de estampas, medidas da roupa e limite de orçamento. Com esses dados em mãos, o time de estilistas da Amazon seleciona os itens e as marcas ideais para cada assinante – o usuário pode ver as peças selecionadas antes de recebê-las.

Cada caixa da assinatura mensal vem com até oito peças de roupa. Entretanto, não é obrigatório ficar com todas as peças – o usuário tem sete dias para experimentar as roupas e devolver as que não deram certo. O serviço custa US$ 4,99 por mês e por enquanto só está disponível para as mulheres – em breve também deve chegar ao público masculino.

A Amazon está olhando para um mercado aquecido: a empresa Stitch Fix, que oferece esse tipo de serviço, é avaliada atualmente em US$ 2 bilhões. Mas o serviço que a Amazon está propondo é um pouco diferente: os assinantes da Stitch Fix pagam US$ 20 por cada caixa e não podem ver com antecedência as peças que foram selecionadas pelos estilistas. Mas, em outros pontos, a Stitch Fix está na frente da Amazon: ela já oferece o serviço para mulheres, homens e crianças, e tem mais opções de medidas.

De olho no setor de moda, a Amazon lançou em junho deste ano uma ferramenta dotada de inteligência artificial para ajudar os clientes a encontrar roupas para comprar. Chamado de StyleSnap, a plataforma funciona de forma parecida com o Shazam, aplicativo usado para descobrir nomes de músicas que estão tocando no ambiente.

Jeff Bezos

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, vendeu cerca de US$ 1,8 bilhão em ações. A venda de 965.612 ações representou 1,6% de sua participação total na Amazon. As informações são do site Business Insider. O patrimônio líquido de Bezos é de US$ 117 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

Os US$ 1,8 bilhão podem ser usados ​​para ajudar a financiar sua empresa espacial, a Blue Origin. De acordo com os registros da Amazon junto à Securities and Exchange Commission na quarta-feira, a Bezos despejou 965.612 ações nos três últimos dias de julho, a um valor de cerca de US$ 1.900 por ação.

Isso significa que o homem mais rico do mundo apenas reforçou suas reservas de caixa em mais de US$ 1,8 bilhão. O patrimônio líquido total da Bezos é de US $ 117 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

A Forbes diz que esta poderia ser sua maior venda de ações desde que Bezos fundou a Amazon em 1994 e transformou o varejista de comércio eletrônico em uma companhia de quase US$ 1 trilhão. As 965.612 ações representaram 1,6% de sua participação total na Amazon, que agora é de 58.142.479 ações após a liquidação de julho.

