Novo serviço de transporte particular por aplicativo começa a operar hoje em Porto Alegre

Começa a operar nesta sexta-feira, em Porto Alegre, um novo serviço de transporte particular de passageiros por meio de aplicativo. Concorrente do Uber e do WillGo, o Cabify surgiu em 2011 na Espanha e já atua em mais de 30 cidades distribuídas em 14 países. No Brasil, já está em operação em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ).

Na capital gaúcha, o serviço de carro particular passa a funcionar a partir das 8h, e, segundo a empresa, todas as corridas que não excederem 20 reais serão gratuitas até as 23h59min neste primeiro dia. O usuário só será cobrado pelo valor excedente.

O aplicativo está disponível para os sistemas Android e IOS. O pagamento pode ser feito apenas por meio de cartão de crédito ou Paypal; não aceita dinheiro. A cobrança será feita por quilometragem e não haverá a tarifa dinâmica (a taxa que multiplica o valor da corrida de conforme a demanda por veículos na hora do pedido, como ocorre com o Uber). De acordo com a empresa, o usuário entrará no automóvel já sabendo qual será o valor a ser pago, baseado na distância entre o ponto de saída e o local de chegada. A intensidade do tráfego também não provocará aumento da tarifa.

Nessa quinta-feira, houve reclamação de algumas pessoas no Facebook de que após terem baixado o aplicativo e feito o cadastro uma taxa de 4 reais foi cobrada. A empresa garantiu que a cobrança era um teste do cartão e que o valor retornaria para a conta do usuário. “É um processo bem comum para validar pagamentos, o mesmo ocorre quando você se cadastra no Paypal”, respondeu a empresa a um dos que se queixaram.

Também há a possibilidade de fazer reservas antecipadas de corrida e a existência de múltiplas contas dentro do aplicativo, que poderá ser alternada a qualquer momento. Os usuários podem solicitar um motorista particular em qualquer dia da semana, 24 horas por dia, por meio de um smartphone ou de um computador conectado à internet.

Quem quiser se cadastrar como motorista do Cabify deverá apresentar Carteira Nacional de Habilitação que contenha a observação Exerce Atividade Remunerada; Atestado de Antecedentes Criminais Estadual emitido há menos de 90 dias; Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo onde conste também o pagamento do seguro obrigatório DPVAT; e Apólice do Seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros. Mais informações no site: https://cabify.com/

