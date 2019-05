Novo serviço do IGP possibilita que segunda via da carteira de identidade seja solicitada pela internet

Aqueles que já emitiram presencialmente a segunda via da carteira de identidade, poderão realizar a reimpressão da mesma online. O projeto, “Carteira de Identidade Expressa Online”, foi desenvolvido pelo Instituto Geral de Perícias.

O documento é idêntico ao da 2a via original e poderá ser impresso no próprio computador do usuário. A medida foi tomada para beneficiar a população, já que uma pesquisa revelou que, anualmente, cerca de 440 mil pessoas perdem ou tem o documento roubado.

Até então, a carteira só pode ser retirada na sede do Departamento de Identificação, em Porto Alegre. Durante os primeiros meses da prestação do serviço, a retirada presencial obrigatoriamente deverá ser na capital, pelo próprio solicitante.

Confira as regras para a utilização do serviço:

– Para solicitar a Carteira de Identidade Expressa Online, você precisa ter 18 anos completos na data de expedição da sua última Carteira de Identidade emitida no Rio Grande do Sul.

– A última segunda via deve ter sido expedida a partir de 28 de fevereiro de 2019.

– Apenas portadores de 2ª via da Carteira de Identidade no RS podem pedir a Carteira de Identidade Expressa Online. Portadores de 1ª via não podem encaminhá-la.

– Os dados pessoais do solicitante não podem ter sofrido alterações desde a data de expedição da última Carteira de Identidade.

– A Carteira de Identidade Expressa Online será entregue somente ao seu titular, mediante validação biométrica. Inicialmente, a entrega acontecerá somente na sede do Departamento de Identificação (Avenida da Azenha, 255, em Porto Alegre).

– O prazo de entrega da Carteira de Identidade Expressa Online é de um dia útil a partir do pagamento da taxa de expedição (Verifique calendário de feriados da Capital).

– A taxa de expedição é de R$88,95 e só pode ser paga a partir do DOC gerado ao final do processo de solicitação da Carteira de Identidade Expressa Online.

