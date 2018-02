A prefeitura de Porto Alegre, por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), informa que, na próxima terça-feira (27), às 10h, em frente à Fundação Iberê Camargo, será apresentada a primeira estação do novo sistema de aluguel de bicicletas de Porto Alegre. As novas bicicletas poderão ser retiradas com cartão TRI.

