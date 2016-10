Novo smartphone do Google tem supercâmera e custa o mesmo preço do iPhone 7

OPixel, novo celular do Google, é o primeiro smartphone da empresa a trazer de fábrica o novo assistente pessoal da empresa, o Google Assistant, e o novo Android, o 7.1 Nougat. O aparelho virá em suas versões de tela com qualidade de imagem Amoled: uma de cinco polegadas e outra de 5,5, chamada Pixel XL.

Os rumores acertaram quanto ao fim da linha Nexus. Segundo o blog da empresa, o Pixel é a nova linha oficial e não depende de parcerias com fabricantes terceiras; o Google agora fabrica e supervisiona todo o processo.

O Google Pixel traz nas especificações um Snapdragon 821 (quad-core com velocidades de 2,15 e 1,6 GHz), 4GB de RAM, baterias de 2.770 ou 3.450 mAh (versão XL) e 32 ou 128GB de armazenamento interno.

A empresa também reforça a qualidade da câmera de 12,3MP, que segundo a apresentação, obteve pontuação alta no DxoMark, renomado ranking de câmeras.

Apesar de vir com a entrada de dados Type-C, o celular ainda traz a entrada de 3,5 mm para fones de ouvido, alvo de polêmica desde que a Lenovo e a Apple aposentaram a entrada em seus smartphones mais recentes, o Moto Z e o iPhone 7.

Outros recursos são o sensor de impressão digital e corpo de alumínio muito similar ao do iPhone. Não há entrada para cartão de memória.

O Pixel vem com o mais recente sistema operacional Android, o 7.1 Nougat. O telefone baixará atualizações de software e de segurança assim que estiverem disponíveis pela Google. Quando uma nova atualização estiver disponível, ele pode baixar e instalar “ao fundo”, sem esperar autorização do usuário.

Nas cores preto, prata e azul, o aparelho vai custar nos Estados Unidos a partir de 649 dólares (aproximadamente 2.100 reais), o mesmo preço do iPhone 7. O celular já está disponível em pré-venda nos EUA, Austrália, Canadá, Alemanha e Reino Unido. Na Índia, a pré-venda começa no dia 31. Ainda não há previsão de datas e preços para o Brasil.

Assistente pessoal traz inteligência artificial

Na apresentação dos novos aparelhos da companhia, também foi demonstrado o Google Assistant. O novo assistente pessoal da empresa traz inteligência artificial e sistema de reconhecimento de voz mais avançado que o Google Now.

Por exemplo, você pode dizer “mostre-me as minhas fotos tiradas em outubro” e ele vai buscar essas imagens no Google Photos. Ele também poderá oferecer ajuda sobre o que está na tela em qualquer aplicativo.

As informações surgem em forma de conversa, como em um app de mensagens, acrescidos de cards similares aos do Google Now. O Assistant, porém, têm uma experiência com mais ênfase na voz, mesmo que a fala do usuário surja escrita depois.

Ele também é mais inteligente ao entender o contexto. Por exemplo, ao ser solicitado para fazer reservas em um restaurante, o programa perguntou ao usuário “para quantas pessoas?” e “a que horas?”.

