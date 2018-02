A implantação do rodízio de abastecimento de água em Bagé começa nesta segunda-feira (5). A medida atende a um decreto municipal estipulado em virtude da estiagem que atinge toda região. A barragem da Sanga Rasa está 4,7 metros abaixo no normal, enquanto a do Piraí, outro reservatório municipal, está 1,5 metros abaixo da normalidade.

