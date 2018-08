As mortes confirmadas por ebola durante este novo surto que afeta o nordeste da República Democrática do Congo já chegam a nove, segundo os dados divulgados pelo Ministério de Saúde do país. Este relatório, que resume a situação do ebola nas províncias do Kivu Norte e Ituri, foi atualizado em 7 de agosto e indica que ocorreram outras 27 mortes suspeitas.